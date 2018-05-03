В МВД Украины рассказали о проблемах в расследовании убийства Шеремета

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Расследование дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета усложняет невозможность допросить подозреваемых, поскольку они находятся на территории РФ, заявил в четверг пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Ранее заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве, раскрытию преступления мешают "обстоятельства", при этом не уточнив, какие именно.

"Невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их — это существенно усложняет расследование", — цитирует Шевченко сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").

Шевченко также заявил, что расследование усложняет и российское гражданство Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявлял, что следствие также не исключает версию политического убийства, заказ на которое якобы поступил из России.

МИД РФ ранее заявлял, что, "как это часто случается в реалиях сегодняшней Украины, сразу нашлись те, кто в своем отравленном русофобией сознании сходу "вычислили" в этой жестокой расправе некий "российский след". В Москве отмечали, что это далеко не первая трагическая гибель журналиста на Украине, а также журналистов, погибших в зоне конфликта на юго-востоке страны, и рассчитывали на объективное и тщательное расследование этих преступлений.