В МВД Украины рассказали о проблемах в расследовании убийства Шеремета

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Расследование дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета усложняет невозможность допросить подозреваемых, поскольку они находятся на территории РФ, заявил в четверг пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"Невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их — это существенно усложняет расследование", — цитирует Шевченко сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").
Шевченко также заявил, что расследование усложняет и российское гражданство Шеремета.
МИД РФ ранее заявлял, что, "как это часто случается в реалиях сегодняшней Украины, сразу нашлись те, кто в своем отравленном русофобией сознании сходу "вычислили" в этой жестокой расправе некий "российский след". В Москве отмечали, что это далеко не первая трагическая гибель журналиста на Украине, а также журналистов, погибших в зоне конфликта на юго-востоке страны, и рассчитывали на объективное и тщательное расследование этих преступлений.