Старейший житель Норвегии скончался в возрасте 108 лет

СТОКГОЛЬМ, 3 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Самый старый житель Норвегии Джордж Мелфорд Нюгорд скончался в возрасте 108 лет, сообщает местная газета VG.

Мужчине исполнилось 108 лет 12 января, он скончался 1 мая в доме престарелых на юго-востоке Норвегии.

Джордж Нюгорд родился в США в штате Северная Дакота. Всю свою трудовую жизнь мужчина проработал столяром. В Норвегию он переехал вместе с женой, у которой были норвежские корни. Женщина скончалась 25 лет назад, и Нюгорд жил в своем доме один до тех пор, пока ему не исполнился 101 год.

После перенесенного воспаления легких он был вынужден переехать в местный дом престарелых. Норвежским журналистам он не раз рассказывал, что не всегда вел здоровый образ жизни: начал курить в подростковом возрасте и бросил в 40 лет.

До этого старейшим жителем Норвегии был Карл Фальк, он умер в июле 2016 года в возрасте 109 лет.