В Кремле надеются на сохранение союзнических отношений России и Армении

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Кремле надеются на то, что добрые союзнические отношения России и Армении останутся принципом внешнеполитического курса как Москвы, так и Еревана, а внутриполитическая ситуация в Армении будет оставаться в конституционных рамках, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему надеемся, что все процессы в Армении будут оставаться в конституционных и законных рамках. Мы желаем нашим армянским друзьям как можно скорейшего урегулирования той ситуации политической, которая сложилась. Также мы надеемся на то, что в любом случае союзнические, добрые и конструктивные двусторонние российско-армянские отношения будут оставаться константой как для внешней политики нашей страны, так и для внешней политики Еревана", — сказал Песков.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

В среду сторонники лидера протестов в Армении Никола Пашиняна, которого парламент не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.