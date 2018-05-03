Савченко продолжает голодовку более 40 дней, заявила ее сестра

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, продолжает голодовку уже 42 дня, рассказала РИА Новости ее сестра Вера.

Савченко объявила голодовку 23 марта, однако затем согласилась прервать ее на три дня, чтобы пройти допрос на полиграфе.

Шестнадцатого апреля она возобновила голодовку и продолжает ее до сих пор.

"Она сильно похудела. Надеюсь завтра ее увидеть", — сказала Вера Савченко. В подтверждение она прислала РИА Новости фотографию, на которой видно, что Савченко действительно похудела.

​При этом сестра депутата добавила, что вопрос о госпитализации Надежды пока не рассматривается. "Она не для этого это делает. <…> Она не наши немощные политиканы", — сказала Вера.

Киевский суд 23 марта арестовал Савченко на два месяца. Как утверждает Генпрокуратура, депутат планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного срока.

В марте 2016 года российский суд приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы за причастность к гибели в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В конце мая того же года президент России помиловал Савченко, она вернулась на родину. По возвращении она не раз заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.