Лавров рассказал о последствиях выхода США из иранской ядерной сделки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади в Сочи. 3 мая 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади в Сочи. 3 мая 2018

СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Мир лишится одного из важнейших документов по режиму нераспространения ядерного оружия, если США выйдут из иранской ядерной сделки, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И если США, как не раз заявлял президент (Дональд — ред.) Трамп, заявят о выходе из этой договоренности, то, конечно же, мы все, международное сообщество, потеряем один из важнейших инструментов, который способствует обеспечивать режим нераспространения оружия массового уничтожения", — сказал министр.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.