Россия призвала Израиль передать МАГАТЭ данные о ядерной программе Ирана

СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Москва призывает Израиль незамедлительно передать МАГАТЭ данные о продолжении Ираном ядерной программы, если они есть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании.

"Если Израиль или кто-либо еще получил документы, которые, как утверждается, доказывают сохранение в Иране планов развития ядерного оружия, то такие документы должны быть незамедлительно переданы в МАГАТЭ, которая отвечает за реализацию СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — ред.)", — заявил Лавров.