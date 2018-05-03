Лидер протестов в Армении Пашинян намерен встретиться с послами России и ЕС

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване

ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что намерен встретиться с послами России, Евросоюза, Ирана и Грузии.

Ранее в среду сторонники Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

"Мы планируем обсуждения с послами России, Евросоюза, Ирана, Грузии, а также представителями дипломатического корпуса. Мы намерены обсудить с ними политическую ситуацию", — цитирует Пашиняна агентство Sputnik Армения.

Как подчеркнул Пашинян на брифинге в Национальном собрании республики, в происходящем в Армении не стоит искать каких-то геополитических заговоров и подоплек. По словам Пашиняна, в случае избрания его премьер-министром Армении внешняя политика страны сохранит свою направленность.

Представители посольства России в Ереване встречались с лидерами протестов Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, а также пресс-секретарем возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тиграном Авиняном 25 апреля. Стороны обсуждали текущую ситуацию в республике.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.