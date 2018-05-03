В Индии из-за песчаной бури и ливней за сутки погибли почти 100 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. Не менее 95 человек погибли, десятки получили ранения в результате мощной песчаной бури, которая обрушилась в среду вечером на северные районы Индии, передает телеканал NDTV.

Согласно его данным, наибольшее число жертв — 64 человека — зарегистрированы в штате Уттар-Прадеш. В одном лишь городе Агре, где расположен знаменитый мавзолей Тадж-Махал, от удара стихии погибли 43 человека. Еще 31 человек погиб в соседнем штате Раджастан, где от песчаной бури и последовавших за ней грозовых ливней в наибольшей степени пострадали восточные районы Алвар, Дхолпур и Бхаратпур.

Ранее сообщалось о 70 погибших.

Согласно прогнозу метеорологов, улучшения погодных условий в пострадавших от непогоды северных районах Индии в ближайшие двое суток ожидать не стоит. Как утверждают синоптики, в скором времени на эту часть страны вновь обрушатся дожди с грозами, и власти опасаются, что число погибших и пострадавших может значительно возрасти.