В Индии из-за песчаной бури и ливней за сутки погибли почти 100 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. Не менее 95 человек погибли, десятки получили ранения в результате мощной песчаной бури, которая обрушилась в среду вечером на северные районы Индии, передает телеканал NDTV.
Ранее сообщалось о 70 погибших.
Согласно прогнозу метеорологов, улучшения погодных условий в пострадавших от непогоды северных районах Индии в ближайшие двое суток ожидать не стоит. Как утверждают синоптики, в скором времени на эту часть страны вновь обрушатся дожди с грозами, и власти опасаются, что число погибших и пострадавших может значительно возрасти.