Правительство Эстонии объявило о призыве резервистов на военные сборы

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений. Архивное фото

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений. Архивное фото

ТАЛЛИН, 3 май — РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг распорядилось о призыве 223 резервистов на срочные военные сборы Okas ("Шип"), которые пройдут с 3 по 5 мая, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы будут призваны включенные в состав подразделений резерва 92-го дивизиона воздушного наблюдения резервисты, которые обязаны в течение четверга явиться на авиабазу Эмари", — говорится в сообщении.

Призыв на сборы будет отправлен резервистам по SMS, электронной почтой и при помощи СМИ. Также информация о сборах имеется на сайте Сил обороны. Дополнительные учебные сборы проводятся в третий раз и носят тренировочный характер.

В это же время в Эстонии проходят крупнейшие за всю историю независимости республики военные учения Siil-2018 ("Ёж-2018").

В учениях, которые завершатся 14 мая, примут участие более 15 тысяч военнослужащих, членов военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"), резервистов, полицейских, спасателей, а также союзников по НАТО и партнеров альянса из 15 стран: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии. Число зарубежных военнослужащих составит порядка 2 тысяч человек.