МИД Китая назвал острова в Южно-Китайском море законной территорией страны

ПЕКИН, 3 мая – РИА Новости. Острова архипелага Наньша в Южно-Китайском море являются законной территорией Китая и власти страны могут размещать там любые объекты, в том числе военные, которые необходимы для обеспечения национальных интересов и безопасности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, сообщил , что Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море.

"Правительство Китая обладает неоспоримыми суверенными правами над островами архипелага Наньша в Южно-Китайском море и прилегающей к ним акватории, осуществление на островах Наньша любых строительных мероприятий, включая размещение там необходимых Китаю военных объектов, является необходимым для обеспечения безопасности и суверенных прав страны, это является суверенным правом КНР", — заявила Хуа Чуньин.

Дипломат подчеркнула, что "соответствующие действия не должны привлекать особого внимания со стороны какой-либо страны".

"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны будут объективно и трезво к этому относиться", — сказала она, добавив, что Китай является крупной торговой державой и активным защитником мира в регионе.

"Китай намерен продолжить укреплять сотрудничество со всеми государствами и обеспечивать мир и стабильность в региона Южно-Китайского моря", — сказала дипломат.

Согласно оценкам американской разведки, системы были развернуты в течение последних тридцати дней на рифах Саби-риф, Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Китай разместил на двух из своих форпостов на спорных островах специальное оборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных систем.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.