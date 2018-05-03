Премьер Бельгии заявил о кризисе доверия к институтам власти в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил о "фундаментальном кризисе доверия" европейцев к национальным и межгосударственным институтам власти в Евросоюзе.
При этом премьер назвал доверие граждан "ключом демократии".
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее отметил необходимость ликвидировать возникший "ров между европейским общественным мнением и европейской политической деятельностью".
Опросы показывают, что среди граждан ЕС уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.