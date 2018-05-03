Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. В Финляндии зафиксировано лучшее в мире качество воздуха, таковы данные исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечают эксперты ВОЗ, содержание микрочастиц пыли в Финляндии в среднем составляет 6 микрограммов на кубический метр, что является самым низким показателем в мире. Помимо Финляндии в лидерах рейтинга находятся Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия.

"Наиболее высокие концентрации мелких частиц, т.е. худшее качество воздуха, зафиксированы в странах Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки. В этих странах концентрации мелких частиц в воздухе более чем в десять раз выше по сравнению со странами-лидерами в рейтинге", — подчеркнули исследователи.

Согласно данным ВОЗ хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.

Всемирная организация здравоохранения проводила исследования в период с 2008 по 2016 годы в ста разных странах.