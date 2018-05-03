На Украине переименуют две области

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович анонсировал переименование двух областей страны. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".
"Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей", — подчеркнул он.
Для этого Киев должен внести соответствующие изменения в Конституцию, добавил Вятрович. По его словам, необходимое для запуска данного процесса число депутатских подписей уже собрано.
Вятрович известен своей борьбой с "коммунистическим прошлым" Украины. Он является одним из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. После его принятия на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие памятники.