Сестру Савченко допрашивают в СБУ в качестве свидетеля

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Сестру депутата Верховной рады Надежды Савченко Веру допрашивают в киевском управлении Службы безопасности Украины (СБУ) в качестве свидетеля, сообщила в четверг пресс-секретарь парламентария Татьяна Проторченко.

"Вера Савченко сейчас находится в СБУ, где проводится опрос ее в качестве свидетеля. На 14.00 (совпадает с мск) туда иду я. А тем временем Надежда голодает 42 день", — написала Проторченко на своей странице в Facebook.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.