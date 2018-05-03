Выпущенный из Гуантанамо саудовский узник вернулся на родину

ДОХА, 3 мая — РИА Новости. Бывший узник тюрьмы Гуантанамо Ахмед бен Мухаммед ад-Дарби, переданный Саудовской Аравии, в среду вечером вернулся на родину, говорится в сообщении официального представителя службы безопасности королевства.
По его словам, ад-Дарби будет передан под надзор центра бывшего главы МВД принца Мухаммеда бен Наифа.
Министерство обороны США во вторник объявило о передаче заключенного из тюрьмы в Гуантанамо властям Саудовской Аравии. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона, королевству для отбывания дальнейшего наказания передан Ахмед Мохаммед Ахмед Хаза ад-Дарби, который еще четыре года назад признал свою вину и был приговорен к 13 годам заключения (в ведомстве не уточняют, в чем именно он сознался).
Ранее СМИ сообщали, что ад-Дарби признал себя виновным в причастности к нападению на французский танкер. В обмен на показания его согласились отправить на программу "реабилитации" бывших боевиков в Саудовской Аравии.
В настоящее время в Гуантанамо остаются 40 заключенных.