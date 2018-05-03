В Йемене катарского подданного задержали за "шпионаж" в пользу хуситов

ДОХА, 3 мая — РИА Новости. Саудовские военные задержали в Йемене катарского подданного Мохсена Салеха Саадуна аль-Курби, сообщил пресс-офис МИД Катара.
МИД Катара осудил задержание подданного эмирата, который "не совершал никаких противоправных действий, без предъявления обвинений", назвав это "нарушением международных договоренностей по правам человека".
Как указало министерство, задержанный является пожилым человеком 63 лет и страдает от болезней, которые требуют постоянного врачебного контроля.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне прошлого года разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, в частности, в оказании помощи хуситам в Йемене. Однако Доха отвергла эти обвинения, заявив, что Катар входил в состав арабской коалиции против хуситов до разрыва отношений с арабскими странами.