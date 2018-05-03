В Крыму рассказали, как Киев "сам себе яму копает"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Решение Украины ввести против России аналогичные США санкции негативно повлияет на украинскую экономику — "они сами себе копают яму", считает глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

"Попугайство в политике — это всегда показатель слабости. Америка может себе позволить эти санкции, которые сами по себе глупость и больше приносят вреда Европе, чем России, но как может Украина попугайничать и делать вид, что она тоже Америка. Санкции Украины против России — это абсолютный бред и фейк", — сказал РИА Новости Иоффе.

Он отметил, что с помощью этих мер украинская власть пытается показать гражданам свою значимость.

По словам общественника, санкции на фоне разрыва связей с Россией окажут негативное влияние на украинскую экономику. "Дойдет до того, что они введут экономические санкции против тех украинцев, которые ради куска хлеба приезжают в Россию, потому что заработать этот кусок хлеба в Украине невозможно", — заявил Иоффе.

Ранее Петр Порошенко заявил о решении ввести аналогичные США санкции против российских предпринимателей и продлить ранее введенные.

В начале апреля Штаты ввели новые санкции против России, впервые включив в свой черный список крупные российские публичные компании — контролируемые бизнесменом Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Занесение в этот список означает блокировку активов в США и запрет на любое сотрудничество с этими компаниями для американских граждан.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

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