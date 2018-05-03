ВИЛЬНЮС, 3 мая — РИА Новости. Самолет литовских ВВС Spartan C-27J, на котором министр обороны балтийской республики с делегацией должен был возвращаться в Вильнюс из Мали, остался в промежуточном аэропорту из-за поломки, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Литвы.
По данным министерства, в аэропорту города Катанья на Сицилии при контрольном осмотре был обнаружен дефект обшивки. В настоящий момент дефект устраняется, в ближайшее время самолет будет доставлен в Литву. Делегация вернулась домой посредством рейсовых авиалиний.
Делегация в составе 21 человека возвращалась в Литву из Мали, где проводилась встреча с военнослужащими балтийской республики, участвующими в миссии ООН. Никто из участников делегации не пострадал.