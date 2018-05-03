Самолет с министром обороны Литвы на борту вернулся в Вильнюс из-за поломки

ВИЛЬНЮС, 3 мая — РИА Новости. Самолет литовских ВВС Spartan C-27J, на котором министр обороны балтийской республики с делегацией должен был возвращаться в Вильнюс из Мали, остался в промежуточном аэропорту из-за поломки, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Литвы.

"Ночью 3 мая при возвращении из Мали в Вильнюс министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса с делегацией, у самолета литовских ВВС Spartan C-27J в аэропорту Италии была обнаружена поломка", — говорится в сообщении.

По данным министерства, в аэропорту города Катанья на Сицилии при контрольном осмотре был обнаружен дефект обшивки. В настоящий момент дефект устраняется, в ближайшее время самолет будет доставлен в Литву. Делегация вернулась домой посредством рейсовых авиалиний.

Делегация в составе 21 человека возвращалась в Литву из Мали, где проводилась встреча с военнослужащими балтийской республики, участвующими в миссии ООН. Никто из участников делегации не пострадал.