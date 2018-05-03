В Индии более 70 человек стали жертвами мощной песчаной бури, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. Свыше 70 человек погибли, десятки пострадали во время мощной песчаной бури, которая накрыла в среду вечером несколько штатов на севере Индии, переедает телеканал NDTV.

По данным телеканала, буря прошлась по штатам Уттар-Прадеш и Раджастан, где в совокупности с грозовыми ливнями стала причиной обрушения нескольких жилых домов. Штормовой ветер вырывал деревья и валил электрические столбы, из-за чего во многих районах были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.

Как отмечает NDTV, от удара стихии в Раджастане в наибольшей степени пострадали его восточные районы: Алвар, Дхолпур и Бхаратпур. Главный министр штата Васундхара Радже в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter выразила соболезнования семьям погибших и написала, что уже распорядилась оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Накануне песчаная буря также была зафиксирована в столичном округе Дели, однако, в отличие от Раджастана и Уттар-Прадеша, не повлекла за собой трагических последствий. Тем не менее, по данным NDTV, из-за непогоды 15 самолетов, следовавших в Дели, пришлось перенаправить в другие аэропорты.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отреагировал на произошедшее, выразив соболезнования семьям погибших и распорядившись оказать необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, власти Уттар-Прадеша и Раджастана назначили компенсации в размере 400 тысяч рупий (около 6,1 тысячи долларов) семьям погибших.

Согласно прогнозу метеорологов, улучшения погодных условий в пострадавших от стихии северных районах Индии в ближайшие двое суток ожидать не стоит. Как утверждают синоптики, в скором времени на эту часть страны обрушатся дожди с грозами, и власти опасаются, что число погибших и пострадавших может значительно возрасти.