КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявляет, что информация СМИ о прекращении сотрудничества с Вашингтоном по делу против бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта не соответствует действительности, при этом, по его словам, украинское надзорное ведомство не получало никаких запросов из США по этому делу.

Ранее в The New York Times появилась публикация, в которой утверждалось, что из-за поставок на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin Киев прекратил сотрудничество со следствием по делу Манафорта, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер.

"Откровенно удивлен последней публикацией в The New York Times относительно приостановки сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США, в частности по Манафорту. Хочу надеяться, что речь идет о банальной ошибке в переводе, поскольку ни о каких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами не идет", — написал Енин на своей странице в Facebook.

По его словам, никаких запретов выполнять запросы о международно-правовой помощи из США не было. "Американские правоохранители, ни ФБР, ни Мюллер, в ГПУ с любыми запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались. То есть и "запрещать" не было чего в принципе", — добавил Енин.

Ранее Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".