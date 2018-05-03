Россия осудила нападение на штаб избирательной комиссии в Ливии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Москва осуждает нападение на штаб Высшей избирательной комиссии Ливии, выражает соболезнования семьям погибших, сообщило министерство иностранных дел России.

"Решительно осуждаем эту преступную акцию. Рассчитываем, что ее заказчики и организаторы будут выявлены и понесут заслуженное наказание", — говорится в заявлении министерства.

Российское ведомство уверено, что подобные вылазки террористов не смогут остановить политический процесс в Ливии, включая подготовку и проведение всеобщих выборов.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — сообщил МИД.

Как ранее сообщил в эфире местного канала 218 председатель избиркома Саид аль-Кудаби, террористы, среди которых были смертники, в среду ворвались в штаб-квартиру ВИК в Триполи. Телеканал Al-Arabia сообщал, что силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Отмечалось, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение.

МИД РФ отмечает, что, по последним данным, число жертв теракта составляет 16 человек, 19 получили ранения.

*Террористическая организация, запрещенная в России