США не могут дать КНДР гарантий ненападения, считает южнокорейский эксперт

ТОКИО, 3 мая — РИА Новости. США как мировая сверхдержава не могут отдельно обещать КНДР гарантий ненападения, утверждает южнокорейский политик, бывший глава делегации Республики Корея на шестисторонних переговорах о ядерной проблеме Корейского полуострова, бывший первый заместитель директора государственного разведывательного управления Ли Су Хёк.

"Пока речь не идет о договоре о ненападении между Севером и США… Сенат конгресса США все равно не утвердил бы его", — говорится в интервью Ли Су Хёка, опубликованном в майском номере южнокорейского политического журнала "Синтона".

"Чтобы мировая супердержава пообещала не нападать на маленькую страну — это просто немыслимо. Таких прецедентов не было, поскольку неприменение силы прописано в хартии ООН", — поясняет Ли Су Хёк.

По его словам, "установление отношений с США находится в сфере приоритетов Севера". "Только через установление таких отношений, можно сохранить режим. Ситуация будет нестабильной, если США не признают Северную Корею, даже заключив с ней договор о мире", — считает политик, который в течение 25 лет занимается переговорами о ядерной проблеме КНДР. В настоящее время он является депутатом парламента Южной Кореи от Демократической партии.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны после того, как по итогам военного конфликта 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Все попытки Пхеньяна добиться от Вашингтона подписания договора о мире, ранее не увенчались успехом.

На прошлой неделе состоялись переговоры на высшем уровне между КНДР и Южной Кореей, достигнута договоренность о полной денуклеаризации Корейского полуострова. В мае планируется провести встречу председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трамом. Как ожидают в Пхеньяне, на этой встрече северокорейское государство может получить гарантии для своей безопасности.