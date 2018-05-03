Более половины французов недовольны политикой Макрона, показал опрос

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Более половины французов не одобряют экономическую политику президента Франции Эммануэля Макрона, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного центром Odoxa для телеканала BFMTV.

Согласно исследованию, 58% французов отрицательно относятся к экономической линии Макрона, 42% оценивают шаги президента в этой области положительно. Отмечается, что доверие к экономической политике Макрона с июля 2017 года снизилось на 7 процентных пунктов.

Вместе с тем, результаты опроса показывают, что по сравнению с мартом 2018 года уровень "уверенности в будущем" среди французов увеличился на один процентный пункт и составил 42%.

"Этот феномен представляется интересным, учитывая, что сейчас мы столкнулись со сложным социальным контекстом, сопровождающимся забастовками на транспорте", — отмечается в исследовании.

Опрос проводился 25 и 26 апреля, в нем приняли участие 1007 человек. Погрешность составляет около 2,5%.

Во Франции с начала апреля проходят массовые забастовки железнодорожников, недовольство высказывают также французские студенты. Сотрудники железных дорог выступают против реформы своей отрасли, которая предполагает, в частности, введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот. В то же время студенты выступают против реформы образования, которая вносит серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов.