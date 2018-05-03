Россия не ведет войну с Украиной, заявил Лавров

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Никакой войны Россия с Украиной не ведет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прежде всего, хотел бы обратить внимание на принципиальный для понимания происходящего момент – никакой войны Россия с Украиной не ведет. Войну против собственного народа развязали пришедшие к власти в феврале 2014 года в результате государственного переворота националисты, которые не приемлют инакомыслия и хотят с помощью силы насаждать свой "порядок". Идет война между Киевом и собственно украинскими регионами", — заявил российский министр в интервью итальянскому журналу "Панорама"

Лавров подчеркнул, что внутриполитический кризис на Украине был спровоцирован извне "группой западных государств во главе с США, считающих весь мир сферой своего влияния, замахнувшихся на исключительность, делящих народы на "свои" и "чужие".

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>