В линии ЕС и НАТО по Украине нет ничего проукраинского, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В действиях Евросоюза и НАТО в отношении Украины нет ничего проукраинского, все — антироссийское, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

"Показательно, что члены ЕС — Германия, Польша и Франция, — засвидетельствовав в феврале 2014 года соглашение об урегулировании кризиса между правительством и оппозицией, мгновенно отказались от своих гарантий под этим документом, как только радикалы его растоптали. А НАТО, которая до переворота призывала действующего президента Украины не применять армию против протестующих, после госпереворота резко изменила тон и стала призывать незаконно захвативших власть путчистов использовать силу в отношении не согласных с ними регионов "пропорционально", — сказал российский министр.

"В линии Запада в этом сюжете нет ничего проукраинского, все — антироссийское. Мы видим, что для США и ряда их сателлитов разговоры о создании в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности были ширмой, прикрытием для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток — как через расширение НАТО, так и в рамках реализации есовской программы "Восточное партнерство", — отметил глава МИД РФ.