В линии ЕС и НАТО по Украине нет ничего проукраинского, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В действиях Евросоюза и НАТО в отношении Украины нет ничего проукраинского, все — антироссийское, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".
"В линии Запада в этом сюжете нет ничего проукраинского, все — антироссийское. Мы видим, что для США и ряда их сателлитов разговоры о создании в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности были ширмой, прикрытием для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток — как через расширение НАТО, так и в рамках реализации есовской программы "Восточное партнерство", — отметил глава МИД РФ.