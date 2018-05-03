Напряженность в мире связана с действиями США и стран Запада, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Напряженная обстановка в мире связана с односторонними действиями США и "подмятых ими под себя" западных стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

"Очевидно, что ситуация в мире, к сожалению, становится все более напряженной и менее предсказуемой. Мы неоднократно отмечали, что такое положение дел — прежде всего, результат непрекращающихся односторонних действий США и подмятых ими под себя некоторых западных государств", — заявил Лавров.

По его словам, речь идет о малой группе стран, не представляющих значимой доли человечества, но пытающихся сохранить "средневековое доминирование в мировых делах".

Эти страны, отметил министр, нагнетают конфронтационность, создают атмосферу недоверия и стратегической неопределенности, замораживают каналы диалога, а также создают ситуации, "когда цена блефа или ошибки может стать глобальной".

"Россия хотела бы полагаться на торжество здравого смысла "с той стороны", — заявил Лавров, отметив, что ответственность за благополучное будущее всего человечества лежит на всех.