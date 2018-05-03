Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в марте предлагал "как можно скорее" провести двустороннюю встречу, а также совместно работать над обузданием гонки вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью итальянскому журналу "Панорама" министр обратил внимание, что решение властей США выслать 60 сотрудников российских дипломатических представительств и закрыть генконсульство в Сиэтле, формальным поводом к которому стал инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, было принято вскоре после телефонного разговора лидеров РФ и США, состоявшегося за несколько дней до этого. Лавров подчеркнул, что разговор "носил конструктивный характер".

"Трамп звонил Владимиру Путину 20 марта, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, и вновь подтвердил стремление найти точки соприкосновения по широкому спектру вопросов. Предлагал как можно скорее провести встречу на высшем уровне, приглашал в Белый дом, говорил о желании наладить координацию усилий на международной арене, вместе заняться обузданием гонки вооружений", — заявил Лавров в интервью.