Бывшего премьера Малайзии заподозрили в распространении фейковых новостей

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, кандидат оппозиции от партии Альянс Надежды, в своей машине перед подачей документов о выдвижении кандидатов на острове Лангкави, Малайзия. 28 апреля 2018

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, кандидат оппозиции от партии Альянс Надежды, в своей машине перед подачей документов о выдвижении кандидатов на острове Лангкави, Малайзия. 28 апреля 2018

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Экс-премьер Малайзии и кандидат от оппозиции на предстоящих всеобщих выборах Махатхир Мохамад подозревается в распространении фейковых новостей, сообщает издание New Straits Times.

По данным СМИ, в прошлую пятницу 92-летний политик заявил, что в ходе посадки в арендованный самолет ему сообщили о неполадке воздушного судна. Махатхир выступил с предположением, что неполадка произошла не случайно и что кто-то намеренно препятствует его поездке в Лангкави для подачи заявки на участие в выборах. Позже Управление по делам гражданской авиации Малайзии (CAAM) заявило, что речь шла о "рутинной технической неполадке", и никакого "саботажа" не было.

Полиция Куала-Лумпур начала расследование в отношении Махатхира после его заявлений. "Дело, которое было открыто в соответствии с "Законом о борьбе с поддельными новостями", ведется также в отношении господина М.(Махатхира — ред.), который заявил, что столкнулся с саботажем", — цитирует издание заявление полиции.

Ранее в апреле парламент Малайзии одобрил "Закон о борьбе с поддельными новостями" (Anti Fake News Act 2018). В соответствии с законом, автор фейковых новостей может получить наказание до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 ринггитов (около 168 тысяч долларов). Это вызвало возмущение со стороны правозащитных групп, которые считают, что новое законодательство направлено на подавление инакомыслия.