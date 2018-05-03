Бывшего премьера Малайзии заподозрили в распространении фейковых новостей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Экс-премьер Малайзии и кандидат от оппозиции на предстоящих всеобщих выборах Махатхир Мохамад подозревается в распространении фейковых новостей, сообщает издание New Straits Times.
Полиция Куала-Лумпур начала расследование в отношении Махатхира после его заявлений. "Дело, которое было открыто в соответствии с "Законом о борьбе с поддельными новостями", ведется также в отношении господина М.(Махатхира — ред.), который заявил, что столкнулся с саботажем", — цитирует издание заявление полиции.
Ранее в апреле парламент Малайзии одобрил "Закон о борьбе с поддельными новостями" (Anti Fake News Act 2018). В соответствии с законом, автор фейковых новостей может получить наказание до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 ринггитов (около 168 тысяч долларов). Это вызвало возмущение со стороны правозащитных групп, которые считают, что новое законодательство направлено на подавление инакомыслия.