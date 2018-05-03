Лавров: отказ в доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Отказ Лондона в консульском доступе к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама"

"Это абсолютно неприемлемо", — добавил министр.

По его словам, Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и "мегафонной" дипломатией.

"Поведение британских властей вызывает множество вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшие упрятаны британскими спецслужбами", — сказал Лавров.

Москву в первую очередь беспокоит состояние здоровья пострадавших, "втянутых англичанами в эту провокацию", добавил он.

В начале марта бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь нашли отравленными в британском Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал и обострило отношения России и Запада. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, Россия это категорически отрицает.