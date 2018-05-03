Скрипали "упрятаны" британскими спецслужбами, заявили в МИД

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пострадавшие при инциденте в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль "упрятаны" британскими спецслужбами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

"Поведение британских властей вызывает множество вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшие упрятаны британскими спецслужбами", — сказал министр.

"Российскую сторону, прежде всего, беспокоит состояние здоровья и положение Скрипалей, втянутых англичанами в эту провокацию", — отметил Лавров.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.