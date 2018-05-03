В Лондоне десять человек получили ранения на еврейском фестивале

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Не менее 10 человек получили легкие ранения в результате инцидента с огнем на еврейском фестивале на севере Лондона, сообщается в Twitter Скотланд-Ярда.

"Десять человек получили легкие ранения из-за большого огня, разожженного в рамках праздничного мероприятия еврейской общины на Равенсдейл-роуд", — говорится в сообщении.

Как отмечает лондонская полиция, речь не идет о криминале.

В свою очередь, издание Express отмечает, что на фестивале произошел взрыв. В ночь на четверг еврейская община британской столицы отмечала праздник Лаг ба-Омер. Частью торжеств является разжигание костров в честь основоположника каббалы рабби Шимона бар Иохая.

Как пишет издание, взрыв произошел около костра, его причины пока остаются неизвестными. Издание сообщало о 30 пострадавших, 10 из которых были госпитализированы.

Газета Yeshiva World со ссылкой на очевидцев пишет, что "местный реббе в своей речи обратил внимание на опасность смартфонов и заявил, что собирается сжечь свой мобильный телефон".

Сразу после инцидента в соцсетях появилась информация о том, что взрыв произошел из-за поджога мобильного телефона. Однако газета уточняет, что "вероятно, взрыв был спровоцирован горючим, а не смартфоном, хотя совершенно точно несколько мобильных телефонов были помещены в стопку для сжигания".