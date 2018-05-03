Число жертв атаки террористов на избирком Ливии возросло до 13 человек

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Число жертв нападения на штаб Высшей избирательной комиссии Ливии в Триполи возросло до 13 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя одной из столичных больниц.

Ранее сообщалось о 11 погибших.

Как сообщил представитель медучреждения, в результате нападения погибли девять сотрудников избирательной комиссии и четверо охранников. Еще 21 человек получил ранения.

Как ранее сообщил в эфире местного канала 218 председатель избиркома Саид аль-Кудаби, террористы, среди которых были смертники, в среду ворвались в штаб-квартиру ВИК в Триполи. Телеканал Al-Arabia сообщал, что силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Отмечалось, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.