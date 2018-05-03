Трамп возместил направленные порноактрисе за молчание о связи с ним деньги

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возместил своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) за молчание о ее связи с президентом, заявил в эфире телеканала Fox News бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, недавно присоединившийся к команде юристов Трампа.

Во время выступления на передаче Sean Hannity Show Джулиани заявил, что средства были направлены Клиффорд "через юридическую фирму, и президент возместил их".

На вопрос, знал ли Трамп об этой договоренности, Джулиани ответил: "Он не знал подробностей этого, насколько мне известно. Но он знал об общей договоренности, что Майкл (Коэн — ред.) позаботится о таких вещах, как, например, я позаботился бы о таких вещах для моих клиентов. Я не обременяю их каждым отдельным аспектом. Это занятые люди", — сказал Джулиани.

Ранее Трамп заявил, что не знал о деньгах, которые его адвокаты выплатили порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее предполагаемом романе с ним.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж. В апреле ФБР провело обыск офиса и гостиничного номера адвоката и конфисковало ряд документов.