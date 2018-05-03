В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских военных за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (19)

Разрушенный дом в поселке Желобок в Луганской области на линии разграничения. Архивное фото

Разрушенный дом в поселке Желобок в Луганской области на линии разграничения. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Лозовое, Калиново, Калиновка. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 110 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

В свою очередь, представители операции Объединенных сил (ООС) заявили о трех раненых украинских военных при 22 обстрелах своих позиций в Донбассе за 2 мая.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины.

"В течение последнего дня, 2 мая, ситуация в районе операции Объединенных сил оставалась неизменной. Украинские подразделения активно оборонялись. Противник 22 раза применил артиллерию и минометы. Во время боевых действий трое военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра операции в Facebook.

Кроме того, украинские военные утверждают, что, по данным разведки, "противник понес потери — четыре ополченца".

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