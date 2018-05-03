ПЕКИН, 3 мая — РИА Новости. Два гражданина Мьянмы приговорены к смертной казни в китайской юго-западной провинции Юньнань за перевозку наркотиков и убийство сотрудника полиции, говорится в заявлении на сайте народного суда средней ступени Сишуанбаньна-Дайского автономного округа.

Согласно материалам суда, один их осужденных приговорен к смерти за контрабанду и распространение наркотических веществ, а также за умышленное убийство китайского полицейского 4 ноября 2016 года в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.

Второй преступник приговорен к смертной казни за нелегальную перевозку и торговлю наркотиками. Помимо этого, приговоры были вынесены еще двум их сообщникам: один получил пожизненное заключение, а второй — 15 лет тюрьмы. Имущество всех осужденных по решению суда было конфисковано.

Трое осужденных, не причастных к убийству полицейского, смогли сбежать в Мьянму и скрыться там на некоторое время, однако позже были задержаны и в ноябре 2016 года переданы китайским правоохранительным органам, с тех пор продолжалось расследование.

После оглашения вердиктов, все четверо подали апелляции.