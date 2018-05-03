Китай развернул ЗРК на спорных островах в Южно-Китайском море, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки.

Согласно оценкам американской разведки, системы были развернуты в течение последних тридцати дней на рифах Саби-риф, Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Китай разместил на двух из своих форпостов на спорных островах специальное оборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных систем.

"Дальнейшая милитаризация аванпостов послужит только увеличению напряженности и росту недоверия между сторонами, предъявляющими свои права (на территорию)", — сказал телеканалу неназванный представитель Пентагона.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.