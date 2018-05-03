Пашинян считает, что ситуацию в Армении можно переломить "нежно"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что политическую ситуацию в стране можно переломить "нежно".
Говоря о том, как можно переломить политический процесс в стране, Пашинян заявил, что это можно сделать "нежно". Он также отметил, что смена власти в стране может длиться "сколько нужно".
Лидер протестов в Армении добавил, что оценивает реакцию России на события в стране "очень хорошо".
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.