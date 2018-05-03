Пашинян считает, что ситуацию в Армении можно переломить "нежно"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что политическую ситуацию в стране можно переломить "нежно".

Ранее в среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты. Во вторник национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Говоря о том, как можно переломить политический процесс в стране, Пашинян заявил, что это можно сделать "нежно". Он также отметил, что смена власти в стране может длиться "сколько нужно".

Лидер протестов в Армении добавил, что оценивает реакцию России на события в стране "очень хорошо".

"Мы имеем заверения и впечатление, что они уважают движение и мнение армянского народа, что они не будут вмешиваться в наши внутренние дела — как и Армения не будет вмешиваться во внутренние дела России", — сказал он.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.