В Киеве ветерана АТО ударили ножом и пытались добить молотком

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На ветерана так называемой антитеррористической операции в Донбассе Дмитрия Вербича напали неизвестные в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.

Друг потерпевшего Валентин Бондаренко написал в своем Facebook , что инцидент произошел в районе Подола, на Константиновской улице. В нападении участвовали пять человек в масках.

"Один нанес удар ножом в спину. Потом забрызгали лицо газом и хотели добить молотком", — сообщил он.

Первую помощь Вербичу оказали друзья, которые приехали через несколько минут после нападения.

Вербича увезли в больницу. "В машине была военная аптечка, наложили бандаж и отвезли в областную. Сейчас состояние стабильное", — добавила она.