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Недвижимость на границе с КНДР подорожала после визита Ким Чен Ына в Китай

Сюжет:
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04:4003.05.2018
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© AP Photo / Ju PengКим Чен Ын в Китае. Архивное фотоКим Чен Ын в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Ju Peng

ПЕКИН, 3 мая – РИА Новости. Цены на недвижимость в китайском городе Даньдун провинции Ляонин на границе с Северной Кореей резко подскочили после визита в КНР лидера КНДР Ким Чен Ына в марте этого года, сообщает китайское государственное издание Global Times.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
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По данным проведенного газетой исследования, после визита северокорейского лидера цены на жилье в Даньдуне выросли с 3 тысяч юаней (около 470 долларов) за 1 квадратный метр до 5 тысяч юаней (порядка 780 долларов), а в некоторых районах выросли вдвое. При этом растет и число сделок с недвижимостью.

"Цены резко выросли после визита в Китай Ким Чен Ына", — рассказал газете сотрудник агентства недвижимости Сюй Минь, по его словам, быстрее всего цены растут на недвижимость вблизи реки Ялуцзян. По другую сторону от реки расположен северокорейский город Синыйджу.

Одна из предпринимательниц города отметила, что цены на недвижимость в ряде районов растут на несколько сот юаней в день. По ее словам, "раньше квартиры с видом на реку не пользовались популярностью, однако в последнее время покупателей все больше, и эта недвижимость растет в цене, агенты даже перестали предоставлять скидки на нее".

При этом один госслужащий по фамилии Чжан отметил, что покупатели в основном являются местными жителями, по его мнению, изменения на рынке недвижимости связаны лишь с тем, что в центральных районах города было завершено строительство ряда комплексов недвижимости, куда и стремятся переехать местные жители. Он опроверг появившееся в СМИ мнение, что город наводнили приезжие.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
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В то же время агент по туризму Чжан Жуньфу отметил, что после визита Ким Чен Ына в Китай резко возрос спрос на железнодорожные билеты в Северную Корею, из-за чего их вообще сложно было купить, увеличилось число бизнес-туров и семейных поездок. Он отметил, что в прошлом году были приостановлены поездки в Пхеньян, однако в последнее время появилось много запросов на такие туры.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай, который держался в строгом секрете. Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом северокорейского лидера после прихода к власти в 2011 году.

Китай в рамках выполнения соответствующих резолюций СБ ООН по КНДР практически прекратил бизнес-контакты с предприятиями из КНДР, с октября прошлого года власти Китая ограничили поставки нефтепродуктов в КНДР, а также ввели полный запрет с 11 декабря импорта текстиля из КНДР. Кроме того, минкоммерции Китая выпустило предписание до конца 2017 года закрыть созданные на территории Китая все совместные предприятия с участием КНДР.

В январе этого года Китай в рамках выполнения резолюции 2397 объявил о полном прекращении экспорта железа, стали и промышленного оборудования, а также ограничил поставки сырой нефти и нефтепродуктов и ввел запрет на импорт некоторых видов зерновых и сельхозпродукции из КНДР.

В связи с этими мерами в городе Даньдун, который ранее был центром крайне активной двусторонней торговли, фактически не осталось работающих северокорейских предприятий, торговля остановилась, многие граждане Северной Кореи покинули город.

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