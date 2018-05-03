Трамп намекнул на освобождение американцев, находящихся в заключении в КНДР

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул на скорое освобождение трех американцев, находящихся в заключении в КНДР.

Ранее агентство Рёнхап сообщило, что трое американских граждан, находящихся в заключении в КНДР, перевезены из трудовых лагерей в один из отелей Пхеньяна. По данным агентства, КНДР обсуждает с США возможность их возвращения в случае успеха саммита Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Всем известно, что предыдущая администрация в течение долгого времени добивалась освобождения трех заключенных из трудового лагеря в Северной Корее, но безрезультатно. Следите за новостями!" — написал Трамп в Twitter.

Речь идет об американцах корейского происхождения: пасторе Ким Дон Чхоле, задержанном в 2005 году, арестованном в апреле прошлого года преподавателе политеха Тони Киме (Ким Сан Доке) и задержанном в мае 2017 года его коллеге Ким Хак Соне. Их обвинили во враждебной подрывной деятельности.