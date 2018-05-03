Опрос показал отношение американцев к ядерной сделке с Ираном

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Большинство американцев выступают против выхода США из ядерной сделки с Ираном, показал опрос компании Morning Consult и газеты Politico.

Согласно исследованию, 56% опрошенных высказались за то, чтобы США остались в соглашении. Лишь 26% респондентов заявили, что не поддерживают сделку.

Опрос проводился 26 апреля, в нем приняли участие почти две тысячи человек.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.