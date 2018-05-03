Канцлер Австрии раскритиковал проект Еврокомиссии по бюджету ЕС

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал предложение Еврокомиссии (ЕК) по долгосрочному бюджету ЕС "далеким от приемлемого решения".Twitter.
ЕК в среду представила проект многолетнего финансового плана (MFF), который теперь должен проходить утверждение в Совете ЕС и Европарламенте. С учетом этого долгосрочного бюджета в Евросоюзе формируются годичные бюджеты ЕС, состоящие в основном из взносов стран союза.
Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что Еврокомиссия предлагает 27 странам, остающимся в Евросоюзе после Brexit, увеличить взносы в бюджет ЕС на период 2021-2027 годов по сравнению с предыдущими семью годами.