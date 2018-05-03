Канцлер Австрии раскритиковал проект Еврокомиссии по бюджету ЕС

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал предложение Еврокомиссии (ЕК) по долгосрочному бюджету ЕС "далеким от приемлемого решения".

"Предложение Еврокомиссии по новому бюджету ЕС имеет некоторые позитивные положения по модернизации, однако оно очень далеко от приемлемого решения. Нашей целью после Brexit должен быть более экономный, практичный и эффективный Евросоюз" — заявил Курц в Twitter

ЕК в среду представила проект многолетнего финансового плана (MFF), который теперь должен проходить утверждение в Совете ЕС и Европарламенте. С учетом этого долгосрочного бюджета в Евросоюзе формируются годичные бюджеты ЕС, состоящие в основном из взносов стран союза.

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что Еврокомиссия предлагает 27 странам, остающимся в Евросоюзе после Brexit, увеличить взносы в бюджет ЕС на период 2021-2027 годов по сравнению с предыдущими семью годами.