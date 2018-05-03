Правящая партия Армении поддержит кандидата от оппозиции‍

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правящая партия Армении не станет выдвигать своего кандидата на пост премьера, но заверяет, что поддержит того кандидата, который наберет треть голосов парламента, заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

"Армения восьмого мая будет иметь премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента", — сообщил парламентарий.

Глава правящей партии также призвал участников акций протеста в Армении прекратить блокаду дорог, магистралей, аэропорта и "вернуться в конституционное поле".

Перекрытие мостов

Протестующие в Ереване перекрывают мосты и центральные улицы. Автомобильное движение практически прекращено, нарушена работа метрополитена, передает Sputnik Армения.

Также демонстранты закрыли дорогу в аэропорт Звартноц, и людям приходится пешком идти несколько сотен метров до воздушной гавани.

Помимо этого, участники протестов заблокировали входы в министерство образования и науки, министерство диаспоры и некоторые другие. Люди устроили сидячую акцию; также проходы заблокированы автомобилями. Полицейские пытаются освободить выходы.

В то же время в парламенте Армении депутаты бойкотируют заседание. Из 105 парламентариев для участия в заседании зарегистрировались только 29 при необходимых для кворума 53 депутатах.

Демонстрации в Гюмри

Перед началом встречи депутат от фракции "Царукян" Ваге Энфиаджян заявил, что они объявляют бойкот парламентской неделе из-за сложившейся в стране ситуации.

Также масштабные акции протеста проходят во втором по величине городе Армении — Гюмри. Там у здания мэрии местные жители устроили сидячую забастовку, передает телеканал GALA.

Демонстранты требуют от мэра города Самвела Баласаняна присоединиться к акциям протеста. Телекомпания сообщает, что активисты также окружили в Гюмри здания администрации Ширакской области и налоговой инспекции.

Помимо этого люди перекрыли дорогу Гюмри — Бавра.

Накануне Пашинян призвал сторонников провести 2 мая тотальную акцию гражданского неповиновения.

Во вторник оппозиционер не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53.

Согласно армянскому законодательству, если премьер-министр не будет избран с первой попытки, повторные выборы проводятся через семь дней. Участвовать в новых выборах могут кандидаты, выдвинутые минимум одной третью от общего числа депутатов.

В случае, если главу кабмина не удастся избрать второй раз, Национальное собрание должно быть распущено.

Программа Пашиняна

В ходе вчерашнего выступления в парламенте лидер оппозиции рассказал о взглядах на внешнюю и внутреннюю политику страны.

В частности, он в очередной раз подчеркнул, что в случае его избрания на пост главы кабмина, отношения Армении и России будут улучшаться и углубляться.

Оппозиционер также отметил, что полиция и Служба национальной безопасности (СНБ) страны должны поменять статус и стать министерствами. Сейчас они являются действующими при правительстве органами.

Кроме того, по мнению Пашиняна, Армения нуждается в увеличении расходов на армию. "Военные расходы в Армении должны быть адекватны ситуации в регионе. Считаю ли я, что сейчас Армения нуждается в увеличении военных расходов? Да. И мы сможем это сделать параллельно с ростом бюджетных поступлений", — сказал он.

Помимо этого, Пашинян заявил о необходимости вести диалог с Евросоюзом об отмене визового режима для граждан Армении.