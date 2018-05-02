В ДНР заявили об обстреле силовиками Горловки

Украинский военнослужащий во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Украинский военнослужащий во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 20 танковых снарядов по населенному пункту в районе донецкой Горловки, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"В настоящее время силовики ведут обстрел из танков, автоматических и ручных гранатометов населенного пункта Озеряновка на Горловском направлении. По домам и улицам выпустили уже более 20 танковых снарядов и более 30 выстрелов из гранатометов", — сказал представитель ведомства.

В оперативном командовании связывают данный обстрел с попыткой провокации на ответный огонь в преддверии встречи контактной группы в Минске. Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что подразделения ДНР не поддаются на провокацию и соблюдают режим прекращения огня.