Интересы Трампа в деле о России будет представлять адвокат Клинтонов

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Место уходящего на пенсию адвоката Белого дома Тая Кобба займет Эммет Флад, который ранее консультировал Билла Клинтона в деле об импичменте, а также Хиллари Клинтон по делу об использовании ею личной электронной почты на госслужбе, заявила в среду журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Эммет Флад присоединится к команде Белого дома, чтобы представлять президента и администрацию в деле об охоте на ведьм в связи с Россией", — сказала Сандерс.

Ранее к юристам президента США Дональда Трампа присоединился бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Уходящий Кобб представлял интересы Трампа и администрации в расследовании так называемого "российского вмешательства в выборы в США" в 2016 году. По словам Сандерс, Кобб оставит должность в конце мая.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

В конце марта Трамп выразил готовность дать показания в расследовании вмешательства в американские выборы. В апреле пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что юристы Трампа все еще ведут переговоры с командой спецпрокурора относительно возможной дачи показаний президентом.