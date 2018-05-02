Европа преодолела миграционный кризис, заявил глава МИД Эстонии

ТАЛЛИН, 2 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Европа преодолела миграционный кризис, сообщила в среду пресс-служба МИД.

Миксер принимает участие в конференции глав МИД в Марокко, которая проходит в городе Марракеш в рамках Рабатского процесса.

"Благодаря совместным усилиям Европа преодолела кризис по миграционному вопросу, а Африка способна сдерживать миграцию. Мы уже достигли осязаемых результатов, но на этой стадии важно сфокусироваться на долгосрочных и устойчивых решениях, особенно работе с исходными причинами миграции. К концу 2017 года миграционный поток в Европу по сравнению с 2015 годом сократился в шесть раз", — цитирует Миксера пресс-служба.

Министр отметил, что решение миграционного вопроса занимало важное место в повестке дня и во время председательства Эстонии в Совете ЕС. "В качестве председателя мы фокусировались в ЕС на работе с исходными причинами миграции, предупреждении незаконной миграции, борьбе с контрабандой беженцев и торговлей людьми, а также обеспечении необходимых для работы в этих сферах средств", — отметил глава МИД Эстонии.

В столице Марокко Рабате главы МИД, министры по вопросам миграции впервые встретились в 2006 году и приняли решение работать совместно для того, чтобы найти адекватные решения имеющимся проблемам миграции.

Рабатский процесс — это региональный процесс сотрудничества государств ЕС и стран Африки по миграционным коридорам в центральной части, на западе и севере Африки, сфокусированный на темах миграции и развития. Процесс начался в 2006 году. В нем участвуют 27 стран Африки, 28 стран ЕС, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) и Еврокомиссия.