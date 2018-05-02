США осудили нападение на штаб избиркома в Ливии

На месте взрыва в штаб-квартире Высшей избирательной комиссии в Триполи, Ливия. 2 мая 2018

На месте взрыва в штаб-квартире Высшей избирательной комиссии в Триполи, Ливия. 2 мая 2018

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. США решительно осуждают нападение на штаб Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии в Триполи, в результате которого погибли не менее 11 человек, говорится в распространенном в среду заявлении представителя Госдепа Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на штаб Высшей избирательной комиссии Ливии в Триполи, ответственность за которое взяла ИГ*", — сказано в документе.

Как ранее сообщил в эфире местного канала 218 председатель избиркома Саид аль-Кудаби, террористы, среди которых были смертники, в среду ворвались в штаб-квартиру ВИК в Триполи.

Телеканал Al Arabia сообщал, что силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Отмечалось, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане.

По данным местного минздрава, жертвами атаки стали 11 человек, в основном охранники ВИК. Правящий в Триполи президентский совет Ливии объявил на подконтрольной ему территории страны трехдневный траур.

Ранее в среду ИГ* также взяла на себя ответственность за произошедшее во вторник нападение в иракском городе Эт-Тармия к северу от Багдада, в результате которого погибли семь человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.