Конгрессмены попросили Нобелевский комитет дать Трампу премию

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Группа из 18 членов палаты представителей конгресса США, представляющих Республиканскую партию, официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента США Дональда Трампа премии мира за его усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР.

"С момента вступления в должность президент Трамп неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы она прекратила свою незаконную программу оружия (массового поражения) и чтобы принести мир в регион", — говорится в опубликованном письме конгрессменов.

"Несмотря на то, что Северная Корея десятилетиями игнорирует требования международного сообщества по прекращению своих агрессивных (действий), политика президента Трампа "мир через силу" работает и приносит мир на Корейский полуостров. Мы полагаем, что никто так не достоин признания (Нобелевского) комитета в 2019 году, чем президент Трамп за его неустанную работу по достижению мира во всем мире", — отмечается в письме.

Согласно действующим правилам Нобелевского комитета, официальные заявки на соискание премии мира подаются, в том числе от членов национальных парламентов и правительств.

На днях американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трампу стоит дать Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Позднее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал эту идею.

В пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную декларацию "о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

Как сообщалось ранее, в ближайшее время ожидается встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.