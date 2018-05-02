Число жертв двойного теракта в Нигерии возросло до 86 человек

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Число погибших в результате двойного теракта на северо-востоке Нигерии возросло до 86 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на работников кладбища, где хоронили убитых.

Ранее сообщалось о 27 погибших и более 60 пострадавших.

"(Во вторник. — Прим. ред.) мы хоронили тела до 21:00 (23:00 мск). К моменту окончания работ было 76 могил. Мы похоронили 76 человек вчера. Сегодня к 15:00 (17:00 мск) принесли и захоронили еще десять тел. Очевидно, эти люди скончались ночью от ран", — заявил один из собеседников агентства.

Теракт произошел в городе Муби в штате Адамава во вторник. Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник — на расположенном рядом рынке одежды.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.