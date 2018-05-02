Президент Белоруссии снял с должности главу министерства энергетики

МИНСК, 2 мая — РИА Новости. Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности, сообщила в среду пресс-служба президента Белоруссии.
Освобождение Потупчика от должности предусмотрено указом, который подписал президент республики Александр Лукашенко.
Причины отставки не сообщаются. Потупчик был назначен на должность министра в апреле 2013 года, до этого занимал различные руководящие должности, с 2009 по 2010 год был заместителем премьер-министра республики. Награжден почетными грамотами правительства и парламента, имеет благодарность от президента.
Ранее Лукашенко заявил, что в стране усиливают контроль за работой руководителей, особенно членов правительства и министров. Президент мотивировал это тем, что некоторые из них "просто обнаглели".